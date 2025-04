Thibau Nys maakt het glashelder wat hij onthoudt van eerste twee Ardennnenklassiekers met het oog op Luik-Bastenaken-Luik

Naast Remco Evenepoel is Thibau Nys de Belg die mee een rol van betekenis speelt in de Ardennen. Wat betekent dat voor Luik-Bastenaken-Luik?

Niemand die dat beter kan beantwoorden dan Thibau Nys zelf. De 22-jarige wielrenner vertelt wat hij meeneemt uit de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl richting Luik-Bastenaken-Luik. "Ik neem vooral mee dat de conditie heel goed is", is de zoon van veldritlegende Sven tevreden over zijn vorm. Gelukkig maar, want dat is de eerste voorwaarde om er nog een mooie derde prestatie aan toe te voegen.

Thibau Nys zal zich komende zondag wel presenteren met een minder uitgesproken persoonlijke ambitie. In de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl wist hij dat hem beklimmingen wachten waar velen van zeggen dat die echt iets voor hem zijn. "Luik-Bastenaken-Luik is wel de Ardennenklassieker die mij het minste moet liggen van de drie", beseft Nys.

Lidl-Trek heeft nog andere sterke pionnen

Dat hoeft voor Lidl-Trek op zich geen probleem te zijn. Maxime Monfort heeft al laten weten dat Giulio Ciccone één van de belangrijke pionnen van de ploeg zal zijn. De Italiaan is momenteel nog bezig aan de Ronde van de Alpen. Daarnaast beschikt het team uiteraard ook over Mattias Skjelmose, die niet al te veel averij lijkt te hebben opgelopen bij zijn val in de Waalse Pijl.

"Ik ga proberen mijn werk te doen voor de ploeg en zien waar we komen", verkondigt Thibau Nys met het oog op zondag. "Het is al een leuke eerste kennismaking met de Ardennenklassiekers." Dat kan eigenlijk alleen nog een leukere kennismaking morgen, aangezien Thibau in La Doyenne vrank en vrij van start kan gaan, zonder al te veel druk.

Zege Thibau Nys kwam er al in Spanje

Het is sowieso ook niet zo dat Lidl-Trek van hem een overwinning eiste in één van deze klassiekers. Een zege heeft hij zijn ploeg begin deze maand al bezorgd in de GP Indurain.