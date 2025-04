Wielerclub Wattage tilt niet zwaar aan uitslag Evenepoel in Hoei, Bakelants heeft wel forse mening: "Onder verwachting gebleven"

Na de Waalse Pijl is er een nieuwe aflevering verschenen van Wielerclub Wattage. Wat Evenepoel presteerde in Hoei kon dus meteen besproken worden.

Dirk De Wolf schrok in Wielerclub Wattage toch van de gretigheid waarmee ze bij Soudal Quick-Step tekeer gingen. "Het was iets te geweldig met de ploeg. Ze hebben Van Wilder volledig doen werken, maar de arrivée is niet iets dat Remco volledig ligt. Ik zie hem liever in wedstrijden van lange adem. De steile muren zijn niet echt zijn ding."

Jan Bakelants vindt wel dat we scherp mogen zijn voor de kampioen die Remco Evenepoel is. "Hij bleef onder de verwachting, vond ik." De koude is niet meteen een excuus, omdat vele anderen er ook last van hadden. Bakelants blijft wel optimistisch naar zondag toe en baseert zich hiervoor op het verleden. "Hij heeft één keer voordien de Waalse Pijl gereden. Hij was toen 43ste en de zondag daarna won hij Luik-Bastenaken-Luik."

Boonen verwacht Evenepoel nog in Luik

Tom Boonen vindt ook we niet te lang moeten stilstaan bij de negende plek van Evenepoel in de Waalse Pijl. "We moeten er geen conclusies aan vastplakken. Het was slecht weer voor iedereen, maar hij komt ook uit een periode van veel trainen in goed weer. We kunnen dit wel bekijken als een opstap naar een nog hoger niveau zondag. Luik-Bastenaken-Luik ligt hem gewoon veel beter."

Jan Bakelants wil wel een misverstand uit de wereld helpen. Hij voelt aan dat ook in de podcast het sentiment naar voren komt dat de Muur van Hoei te steil is voor Evenepoel en daar is hij het niet mee eens. "Iedereen zit nu te zeggen: "Remco is niet explosief". Hij is één van de meest explosieve klimmers dat ik ken. In de Vuelta reed hij in Andorra de beste klimmers ter wereld in de sprint eruit."

Evenepoel wel degelijk explosief

Bakelants maakt zo één ding duidelijk over de capaciteiten van Evenepoel. "Hij is superexplosief, alleen kwam het er niet uit. Hij kan ooit de Waalse Pijl winnen, en op eender welke manier."