📷 Met een duidelijke reden: Evenepoel en Soudal Quick-Step verkennen L-B-L in opvallend shirt

De renners van Soudal Quick-Step en vrouwenploeg AG Insurance-Soudal vielen op tijdens hun verkenning van het parcours van Luik-Bastenaken-Luik. En dat is ook exact de bedoeling van het felgroene shirt.

"Soudal Quick-Step en AG Insurance-Soudal lanceren vandaag hun #SHINEFORSAFETY-initiatief, gericht op het creëren van bewustwording rond verkeersveiligheid voor fietsers", schrijft de ploeg op zijn website.

De renners en rensters van de ploeg dragen het shirt dus tijdens de verkenning en zullen dat zaterdag ook doen tijdens de ploegenpresentatie. Zondag tijdens de wedstrijd zal de ploeg zijn normale uitrusting dragen.

"Ik vind het #SHINEFORSAFETY-shirt en de boodschap die het uitdraagt echt fantastisch" zegt Remco Evenepoel over het opvallende shirt. "Ik hoef niemand nog te vertellen over mijn eigen ongelukken, en we moeten allemaal leren om de wegen waarop we trainen beter te delen."

"Niet alleen het shirt, maar de hele opzet van deze campagne is een geweldig idee, en we zijn iedereen die dit steunt ontzettend dankbaar", zegt de dubbele olympische kampioen nog.

