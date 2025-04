Axel Merckx geeft zijn ongezouten mening over feit dat Evenepoel pers niet te woord stond

Remco Evenepoel werd negende in de Waalse Pijl. Onze landgenoot maakte na de koers geen tijd vrij om de pers te woord te staan.

Tadej Pogacar ontbond zijn duivels op de slotklim van de Waalse Pijl. Op de Muur van Hoei kon niemand de Sloveen volgen. Ook Remco Evenepoel niet.

Onze landgenoot werd pas negende en moest in extremis ook nog Thibau Nys voor zich dulden als beste Belg in de rangschikking. Al zag je aan de meet dat die plek Evenepoel totaal niet interesseerde. Hij wil enkel winnen.

De uitslag van woensdag heeft ook zijn gevolgen voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Pogacar wordt automatisch de grote favoriet voor de zege.

Volgens Axel Merckx heeft Evenepoel echter wel een kans op de zege, omdat het een totaal andere finish is die op de renners wacht. “Als de twee renner samen aankomen in de sprint, heeft Remco een kans”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Merckx vraagt ook begrip voor de ontgoocheling van Evenepoel, op woensdag in de Waalse Pijl. Ook voor het feit dat hij achteraf geen reactie kwijt wou.

“Hij zal zeker uit zijn op revanche. Remco was erg boos nadat hij over de finish kwam. Hij wilde met niemand praten en ging meteen naar de bus. Dat is zijn karakter en we kunnen zijn teleurstelling begrijpen.”