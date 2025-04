Criticus zegt dat Evenepoel alsnog in Luik kan winnen als hij methode Van der Poel volgt: "Remco is beter dan ooit tevoren"

Heeft Remco Evenepoel het in zich om Tadej Pogacar te verslaan in Luik? Een criticus van Remco ... zegt van wel.

We weten dat Tom Danielson niet te beroerd is om Evenepoel te bekritiseren. De Amerikaanse ex-renner was hard voor de tactiek die Evenepoel en zijn ploeg gebruikten in de Waalse Pijl. In dezelfde reeks posts op X benadrukt Danielson ook dat het komende zondag helemaal niet op dezelfde manier hoeft af te lopen. "Is Remco eraan voor de moeite? Neen."

Danielson gelooft dus nog in de kansen van Evenepoel dit weekend. "Hij is nog altijd één van de grootste kanshebbers in Luik-Bastenaken-Luik, een wedstrijd die hem veel beter ligt dan de Waalse Pijl." Evenepoel is na woensdag wel minder favoriet dan Pogacar. "Ik denk dat die reset, het terug in de underdogrol kruipen, misschien wel in zijn voordeel kan spelen in Luik-Bastenaken-Luik."

Ex-renner verwacht beste Evenepoel ooit

Het verleden toont aan dat het wijs is om de olympische kampioen niet af te schrijven in Luik. "Mag Remco nog hopen in Luik-Bastenaken-Luik? Er is zeker nog hoop. In 2022 finishte hij 43ste in de Waalse Pijl ... en de zondag daarna won hij Luik-Bastenaken-Luik. Doet hij het deze keer ook? Hij is beter dan ooit tevoren. Ik geloof dat we zijn beste prestatie tot dusver zullen zien."

Dat zijn hoge verwachtingen vanwege een man die zich op een ander vlak kritisch had uitgelaten. Danielson heeft ook een goede raad voor Evenepoel. "Om kans te maken, moet Remco Tadej de last van de koers laten dragen en wachten op een fout. Forceer niets. Laat Tadej de druk maar dragen en wees klaar om je slag te slaan als de kans zich voordoet."

Doe het zoals Van der Poel

"Dat is exact wat Mathieu van der Poel dit jaar gedaan heeft. Twee keer zelfs", verwijst Danielson naar de overwinningen van de Nederlander in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Evenepoel weet welke methode hij moet toepassen.