Geheim onthuld: Pogacar legt uit waarom hij niet recht op de trappers gaat in Waalse Pijl

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ondanks alles was de zege in de Waalse Pijl voor Tadej Pogacar toch een brokje opluchting, nadat hij zowel in Parijs-Roubaix als in de Amstel Gold Race vrede moest nemen met de tweede plek.

Pogacar vertelde achteraf dat hij niet wist hoe groot zijn voorsprong was toen hij naar de finish reed. “Ik was al blij dat ik op de streep niemand meer achter mij zag opdoemen en dat het geen fotofinish zou zijn zoals zondag in de Amstel”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Opvallend was dat Pogacar van begin tot einde in het zadel bleef, terwijl heel wat andere renners ervoor kozen om recht op de trappers te gaan. De Sloveen onthult de reden waarom hij dat niet deed op de Muur van Hoei. Geen toeval dus, maar een heel goede reden waarom hij bleef zitten. “Uit ervaring weet ik dat wanneer je hier recht op de pedalen staat, je tractie met de banden kan verliezen, dus verkies ik om in het zadel te blijven zitten, wat ook nog eens efficiënter is qua fietspositie”, klinkt het. Voor Pogacar voelt dit heel natuurlijk aan. Het gebeurt dan ook meer dan eens dat hij op training dergelijke inspanningen op steile klimmen vanuit het zadel doet, zo geeft hij nog mee.