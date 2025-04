Marc Sergeant legt uit waarom Remco Evenepoel het grote plan in Waalse Pijl niet uitvoerde

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op voorhand was het plan van Remco Evenepoel duidelijk gemaakt. Als hij de Waalse Pijl wou winnen, dan moest hij vroeg in de aanval gaan.

Hoe Remco Evenepoel de Waalse Pijl kan winnen, daar werd op voorhand niet moeilijk over gedaan. Wachten tot op de slotklim had helemaal geen zin. Maar toch draaide de situatie uit op dat scenario.

“Soudal-QuickStep heeft de hele wedstrijd uitstekend werk verricht voor Remco Evenepoel”, vertelt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. Toch werd het plan om te winnen niet uitgevoerd.

“Ik durf nog niet te zeggen dat Evenepoel deze koers nooit gaat winnen. In andere omstandigheden weet je het nooit. Laat het bijvoorbeeld eens een editie zijn met vier beaufort wind, dan kan het wél vroeg ontploffen.”

Al weet Sergeant ook wel waarom Evenepoel er geen lange ontsnapping van heeft gemaakt. “Op het einde had hij nog één ploegmaat, terwijl UAE daar nog met vier sterke mannen zat. Had Evenepoel daar aangevallen, dan had hij zichzelf gewoonweg kapotgereden.”

Pogacar wist alvast dat hij Evenepoel in de gaten moest houden. Hij bleef altijd in de buurt van onze landgenoot, meestal zelfs op zijn wiel. “En dat zegt toch veel. Er zijn er maar weinigen die Pogacar schrik kunnen aanjagen”, besluit Sergeant.