Belangrijke les voor Van Aert? Vanmarcke stelt iets opvallend vast bij Pogacar en Van der Poel

Het klassieke voorjaar zit er bijna op met zondag nog Luik-Bastenaken-Luik. Sep Vanmarcke doet alvast een opvallende vaststelling over dit voorjaar.

Acht weken geleden ging het klassieke voorjaar van start met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, met Luik-Bastenaken-Luik staat er nog één klassieker op het programma. En daarin viel er Sep Vanmarcke iets op.

"Het is opvallend dat de hoogtestages dit jaar blijkbaar niet leiden tot die top-topvorm. Zoals bij Pidcock. Of eerder al Van Aert. Ze zijn wel goed, maar niet uitmuntend", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad.

Hoogtestage Van Aert geen wondermiddel

Pidcock werd wel tweede in de Strade Bianche, elfde in de Brabantse Pijl, negende in de Amstel Gold Race en derde in de Waalse Pijl. Wout van Aert werd in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl tweede, in de Ronde, Roubaix en de Amstel werd hij vierde.

"Terwijl Pogacar en Van der Poel, die dit voorjaar niet op een berg zijn gaan zitten, wel fantastisch draaien", stelt Vanmarcke nog. Van der Poel won Le Samyn, Milaan-Sanremo, de E3 en Parijs-Roubaix, Pogacar won de Strade Bianche en de Ronde.

Een hoogtestage is dus niet de enige weg om in topvorm te geraken, concludeert Vanmarcke. Een les voor Wout van Aert om weer ouderwets te koersen, zoals José De Cauwer al voorstelde?