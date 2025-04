José De Cauwer over legendarische editie van L-B-L: "Het was meer dan onverantwoord"

José De Cauwer draait al meer dan een halve eeuw mee in het wielrennen en maakte dus bijna de helft van de intussen 110 edities van Luik-Bastenaken-Luik mee. De editie van 1980 herinnert hij zich nog levendig.

Zondag worden de renners getrakteerd op een stralend voorjaarszonnetje en temperaturen van zo'n 20 graden in Luik-Bastenaken-Luik. In 1980 was het was dat wel even anders, met een legendarische sneeuweditie.

José De Cauwer was in dat jaar aan zijn laatste profjaar bezig, maar kwam niet aan de start. Hij herinnert zich wel die dag nog. "Ze waren nog niet vertrokken in Luik en het was al aan het sneeuwen", zegt hij bij Sporza.

Hinault won legendarische Luik-Bastenaken-Luik in 1980

Bernard Hinault won zijn tweede Luik-Bastenaken-Luik, in 1977 was hij ook al eens de beste. Hinault won met een voorsprong van 9'24" op Hennie Kuiper en Ronny Claes, met afstand de grootste voorsprong sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het zorgde bij Hinault wel voor schade waar hij vandaag nog altijd de gevolgen van draagt. "Hij heeft nu nog altijd last van zijn bevroren ledematen destijds", zegt De Cauwer. "Toen fietste je nog zonder de kledij die we nu kennen. Vandaag kan je eigenlijk geen koude meer lijden op de fiets."

Slechts 21 renners reden Luik-Bastenaken-Luik in 1980 uiteindelijk uit, de Noor Jostein Wilmann kwam als allerlaatste binnen op 27 minuten van Hinault. "Het was meer dan onverantwoord", stelt De Cauwer.

