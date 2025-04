Kan Thibau Nys ook schitteren in Luik-Bastenaken-Luik? Naesen en De Wolf twijfelen

Th!ibau Nys is zondag een van de outsiders voor Luik-Bastenaken-Luik. Ook Dirk De Wolf en Oliver Naesen zien een ereplaats als het hoogst haalbare voor Nys.

Met een twaalfde plaats in de Amstel Gold Race en een achtste plaats in de Waalse Pijl doet Thibau Nys het voorlopig uitstekend in zijn eerste klassieke voorjaar. Zondag komt hij ook aan de start in Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel en Pogacar volgen zal wellicht te hoog gegrepen zijn, maar achter hen zijn er heel wat renners van hetzelfde niveau. Ook Nys kan daarbij horen en met zijn snelle sprint maakt hij kans op een mooie ereplaats.

Ereplaats voor Nys in Luik-Bastenaken-Luik?

"Ik ben curieus naar wat hij kan. Maar op La Redoute gaat ook hij geen antwoord hebben, vrees ik", zegt Oliver Naesen bij Het Nieuwsblad. Hij ziet dat over een paar jaar wel gebeuren, maar voor een debutant is L-B-L normaal gezien te zwaar.

Ook Sep Vanmarcke verwacht dat Nys zoals in de Amstel Gold Race in de top vijftien zal eindigen. Dat zou goed zijn en veel beloven voor de toekomst, maar uitzonderlijk zou het niet zijn. Benoot werd ook vijfde bij zijn eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen.

"Als hij top twaalf rijdt, is het toch een klasbak", vindt ex-winnaar Dirk De Wolf. "Ik heb zes of zeven keer moeten proberen voor ik een eerste keer top twintig reed in Luik."