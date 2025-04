Mama Isabelle Nijs over haar band met zoon Thibau Nys: "Hij zal nooit vertrekken zonder dat te zeggen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys (22) werkt stevig aan zijn carrière als renner, maar geniet ook van momenten samen met zijn familie. Ook mama Isabelle Nijs geniet van de kleine momenten van dankbaarheid van haar zoon.

Als profrenner is Thibau Nys niet vaak meer thuis, maar als hij op bezoek gaat bij mama Isabelle Nijs en zij vraagt hem om nog iets te halen in de winkel, dan brengt hij vaak ook een boeketje bloemen voor haar mee.

Voor veel mensen iets banaals, maar voor mama Isabelle schenkt het evenveel plezier als een boeket bloemen waar een zege aan vastkleeft. Want Thibau weet dat zijn moeder van bloemen houdt en daar van geniet.

Familieman Thibau Nys

"Daar speelt hij, zelf een ‘familieman’, warm en liefdevol op in", zegt Nijs bij HLN. Hun goede band zit hem vooral in de kleine dingen. Zo is Nys altijd dankbaar als hij nog eens bij zijn moeder mag gaan eten.

"Zo zal hij nooit vertrekken zonder te zeggen: ‘Mama, bedankt voor het lekkere eten en alle moeite die je voor me doet’. ‘Geen dank’, antwoord ik dan. ‘Da’s mijn taak als mama.’ Hij: ‘En tóch zeg ik het jou’."

Voor mama Isabelle heeft het blijk van iets wat ze in de opvoeding van haar zoon altijd hoog in het vaandel heeft gedragen, namelijk een mooie en ook menselijke kant.