Merckx maakt makkelijke keuze tussen Pogacar en Evenepoel: "Hij lijkt het meest op mij"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De naam van Eddy Merckx valt de laatste tijd meer en meer in de koers. Niet door wat hij zelf doet, maar omdat hij voor het eerst echt een opvolger lijkt te hebben.

In Luik-Bastenaken-Luik is Eddy Merckx met vijf zeges nog altijd de recordhouder en daar zal niet snel verandering in komen. De enige actieve renners met minstens twee zeges op hun naam zijn Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

Zij zijn ook de topfavorieten om zondag een derde keer Luik-Bastenaken-Luik op hun naam te schrijven. En Pogacar en Evenepoel zijn ook de twee renners die vaak de 'nieuwe' Eddy Merckx worden genoemd.

Pogacar internationaal, Evenepoel als Belg. Voor Merckx is er echter nog een duidelijk verschil tussen de twee. "Pogacar is zeker de beste coureur, de meest complete ook", zegt Merckx bij VTM Nieuws.

Merckx ziet de meeste gelijkenis met Pogacar

In de klassiekers heeft Pogacar volgens Merckx nog wat tegenstand, maar in de rittenkoersen niet echt. Vingegaard en Evenepoel bieden nog weerwerk, maar Merckx vindt toch dat de Sloveen op eenzame hoogte rondrijdt.

Merckx herkent zich dan ook het meest in Pogacar. "Hij is nog iets completer. Ja, hij lijkt het meest op mij. Maar generaties zijn moeilijk te vergelijken. De koers is nu heel anders dan vroeger, qua materiaal, voorbereiding..."