Niet alleen Evenepoel en Nys: De Wolf ziet nog twee Belgen schitteren in Luik-Bastenaken-Luik

De Belgsiche hoop voor Luik-Bastenaken-Luik is vooral gevestigd op Remco Evenepoel en Thibau Nys. Dirk De Wolf ziet echter nog twee andere Belgen die ver kunnen komen.

Met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn er maar twee grote favorieten voor Luik-Bastenaken-Luik. Volgens Jan Bakelants is de kans dan ook 95% dat een van hen twee zondag voor de derde keer op de erelijst komt.

De rest van het peloton lijkt dus voor de derde plaats te rijden. Onder meer Thibau Nys is een van de kanshebbers om mee te strijden voor de top tien, maar ex-winnaar Dirk De Wolf ziet ook nog twee andere Belgen meedoen voor een goed resultaat.

"Ik verwacht een goede Van Eetvelt. Schoon weer, een koers die hem past: die gaat dat kunnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Van Eetvelt onthulde vrijdag echter zelf dat hij koerst met een gebroken beentje in zijn voet.

Benoot opnieuw in de top tien?

De Wolf denkt ook aan Tiesj Benoot. "Zijn uitslagen dit jaar al gezien? Die kan alle koersen aan. Schrijf maar op: Benootje. Tiesj. Hij gaat niet te ver zijn." Benoot bewees dat de voorbije jaren ook al in Luik-Bastenaken-Luik.

Benoot eindigde al drie keer in de top tien, vorig jaar werd hij twaalfde. Met een achtste plaats in de Amstel Gold Race en twaalfde plaats in de Waalse Pijl, na een valpartij, zit Benoot duidelijk ook in vorm.