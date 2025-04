Opmerkelijk voordeel voor Remco Evenepoel in L-B-L? "Hij excelleert daardoor echt"

Remco Evenepoel wil zondag voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik winnen. Vooral het weerbericht lijkt in de kaart te spelen van de dubbele olympische kampioen.

Voorlopig heeft Remco Evenepoel een winstpercentage van 100% in Luik-Bastenaken-Luik. In 2022 en 2023 was hij er de beste, vorig jaar kwam hij niet aan de start door zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Of Evenepoel zijn ongeslagen reeks zal kunnen verderzetten, is maar de vraag, want met Tadej Pogacar krijgt Evenepoel wel een stevige concurrent. De wereldkampioen won in 2021 en 2024 al eens in Luik.

Warme weer in het voordeel van Evenepoel

Wat volgens Dirk De Wolf alvast een voordeel wordt voor Evenepoel is het feit dat de temperatuur zondag stijgt naar zo'n 20 graden. Woensdag tijdens de Waalse Pijl lag de gevoelstemperatuur nog zo'n 15 graden lager door de regen.

Die warmere omstandigheden zijn renners ook gewoon van hun trainingen aan de Spaanse kust of op Tenerife. "Remco is ook iemand die excelleert als het warm is, denk maar aan de Spelen, het WK in Australië en zijn zeges in San Sebastian", zegt De Wolf bij Sporza.

En volgens De Wolf is het goede weer ook in het voordeel van lichtere renners zoals Evenepoel. "Wie 70 of 75 kilogram weegt, doet niet mee, want je verbruikt te veel vocht en calorieën in die warmte. Eten en drinken wordt sowieso belangrijk dan."