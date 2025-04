Remco Evenepoel wil er niet van weten en heeft duidelijke boodschap voor organisatie van de Tour

De organisatie van de Tour wil de slotrit van de Tour de France wat uitdagender maken door een omweg via Montmartre. Remco Evenepoel ziet dat echter niet zitten.

Door de Olympische Spelen in Parijs kwam de Tour vorig jaar niet in Parijs aan, maar wel in Nice. De sprinters kregen zo geen laatste kans meer, want de organisatie besliste ook om de Tour te laten eindigen met een tijdrit.

Dit jaar eindigt de Tour opnieuw in Parijs, maar de organisatie wil toch iets doen aan het saaie verloop van die slotrit. Volgens Franse media wil ASO de renners dan ook drie keer over de klim naar Montmartre sturen.

Evenepoel geen fan van Montmartre in de Tour

Evenepoel heeft goede herinneringen aan Montmartre, want hij legde er zijn basis voor zijn zege in de wegrit. Toch is de olympische kampioen geen voorstander om die klim ook in de slotrit van de Tour op te nemen.

"Ik denk dat er in de eerste Tourweek al strijd genoeg zal zijn voor de positionering. Met Montmartre erbij zou dat betekenen dat we hetzelfde moeten doen op de laatste dag. We zullen tegen dan al moe genoeg zijn", zegt Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel denkt ook aan de sprinters, zoals zijn ploegmaat Tim Merlier. Hij ziet hen een kans ontnomen worden om voor een prestigieuze zege te strijden. "Montmartre is in mijn ogen een onnodige hindernis. Het zou geweldig zijn als ASO dat plan toch nog links laat liggen."