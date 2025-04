Speelt hij in de kaart van Pogacar? Evenepoel verklapt waar hij wil aanvallen in L-B-L

Remco Evenepoel wil zijn uitstekende vorm verzilveren met een derde zege in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn tactiek om wereldkampioen Tadej Pogacar te verslaan, doet Evenepoel al uit de doeken.

In 2022 en 2023 won Remco Evenepoel al eens Luik-Bastenaken-Luik, als hij zondag een derde keer wint dan komt hij een select clubje dat drie keer La Doyenne kon winnen. Maar dan moet hij wel voorbij wereldkampioen Tadej Pogacar.

De Sloveen won ook al twee keer Luik-Bastenaken-Luik, in 2021 en 2024, en was er in de finale twee keer niet bij toen Evenepoel won. Dit jaar lijkt er wel een topduel te komen tussen de winnaars van de voorbije vier edities.

Evenepoel wil wachten tot La Redoute

Bij VTM Nieuws onthulde Evenepoel al zijn strijdplan. "Enkel ploegen zullen misschien willen anticiperen, wat slim zou zijn met de rugwind in de finale. Maar voor mij is het sowieso wachten tot La Redoute en daar de koers afwachten."

Vraag is of hij zo niet in de kaart speelt van Pogacar. Op de top van La Redoute is het nog zo'n 34 kilometer naar de streep, maar volgens podcaster Benji Naesen moeten Evenepoel en Soudal Quick-Step al vroeger chaos creëren.

"Het kan een gelijkaardig scenario worden zoals in de Amstel", denkt Evenepoel echter. "Als Tadej vroeg aangaat, dan moet ik altijd blijven geloven dat ik op het vlakke misschien iets harder kan rijden. Al is het natuurlijk het beste om bij hem te blijven."