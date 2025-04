Thibau Nys stevig onder de indruk van Mathieu van der Poel: "Echt ongezien"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel raasde opnieuw door het klassieke voorjaar met heel wat zeges in topkoersen. Thibau Nys is één moment stevig onder de indruk.

Met winst in de Ename Samyn Classic, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix won Mathieu van der Poel vier koersen dit voorjaar, waarvan twee monumenten. In de Ronde van Vlaanderen werd hij derde.

Zijn eerste twee koersen won Van der Poel in de sprint, de andere twee solo. Thibau Nys was vooral onder de indruk van hoe Van der Poel Milaan-Sanremo naar zijn hand zette in de sprint tegen Ganna en Pogacar.

Van der Poel gebruikt tactiek tegen Ganna en Pogacar

"Wat hij deed in Sanremo dit jaar, echt ongezien. Ik vond die sprint na afloop compleet onderbelicht", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Pogacar en Ganna lieten daar bewust een aantal lengtes om van achteruit met snelheid te komen en Van der Poel te verrassen.

"Maar wat doet Van der Poel? Hij wijkt uit naar links én hij begint als eerste te sprinten, waardoor de aanpak van Pogacar ineens kansloos is", is Nys nog altijd onder de indruk. Van der Poel gebruikte hun tactiek tegen hen.

"Dat vond ik ongelofelijk goed gedaan." Nys zegt niet dat hij het ook zo had gedaan, maar zo zou hij het graag wel willen doen. Dat kan de komende jaren, want Nys wil ook graag eens zijn kans gaan in koersen zoals Milaan-Sanremo.