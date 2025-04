Vertrekt hij bij Van Aert en co? Tiesj Benoot reageert helder op transfergeruchten

Het contract van Tiesj Benoot bij Visma-Lease a Bike loopt af en hij staat in de belangstelling van heel wat ploegen. Hij wordt onder meer gelinkt aan Decathlon-AG2R.

In 2022 stapte Tiesj Benoot over naar Visma-Lease a Bike, waar hij heel wat successen beleefde. In 2023 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne, maar hij had in 2022 en 2023 ook een groot aandeel in de Tourzeges van Jonas Vingegaard.

Het contract van Benoot loopt eind dit jaar af bij Visma-Lease a Bike en door zijn sterke prestaties in het voorjaar, een derde plaats in Dwars door Vlaanderen en een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen, staat hij in de belangstelling van enkele ploegen.

Benoot ontkent geruchten niet

Onder meer INEOS Grenadiers zou interesse tonen, maar volgens WielerFlits zou Benoot een aanbieding van drie jaar op zak hebben van het Franse Decathlon-AG2R. Benoot zelf haalt er zijn schouders van op.

"Ik heb er geen last van", zegt Benoot bij Sporza. Maar ontkennen doet hij de geruchten ook niet. "Geruchten zijn er om uit de wereld te blijven, maar er zijn uiteraard gesprekken. Ik ben einde contract, maar ik focus op de klassiekers."

Volgende week zit Benoot samen met zijn manager om zijn toekomst te bespreken. Als Benoot effectief naar Decathlon-AG2R trekt, mag dat pas vanaf 1 augustus worden bekendgemaakt. Een contractverlenging bij Visma-Lease a Bike mag wel eerder worden aangekondigd.