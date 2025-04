Het voordeel van Tadej Pogacar ten opzichte van Remco Evenepoel: Dirk De Wolf onthult

Dirk De Wolf wijst naar de wetenschap als verklaring waarom de koers met een fenomeen te maken heeft. Ja, ook Evenepoel is indrukwekkend, maar toch wordt het in Luik-Bastenaken-Luik moeilijk tegen Pogacar.

Dat is de teneur bij Dirk De Wolf, één van de Belgische ex-winnaars in La Doyenne, in De Zondag. Hij krijgt de vraag of Evenepoel en Pogacar Luik-Bastenaken-Luik al kunnen doen losbarsten voor de finale met de gekende beklimmingen. "De Côte de Desnié is zo'n helling waar die twee zo hard omhoog kunnen rijden. dat er misschien eentje nog kan volgen. Maar als het daar niet gebeurt, is het wachten op La Redoute."

De Wolf weet wat hij het liefst ziet gebeuren. "Pogacar en Evenepoel die samen wegrijden, dat is natuurlijk het droomscenario. Stel je maar eens voor dat Pogacar solo gaat vanaf de Redoute. We weten dat hij dat kan. Het is een fenomeen dat vanuit zijn zadel van de tegenstand wegrijdt, met kleine manivellen waar de voorbije 30 jaar niemand aan gedacht heeft. Hij zit korter en rechter. Dat is wetenschap, iets wat vroeger niet bestond."

Pogacar en Evenepoel staan geen verrassing toe

Een solo van Pogacar is niet het geliefkoosde scenario van De Wolf. "Het zou toch veel leuker zijn als ze met twee naar La Roche-aux-Faucons rijden, daar een mooie strijd leveren en samen naar Luik dalen?" De analist sluit alvast een verrassingsaanval van een andere renner uit. "Pogacar en Evenepoel zullen dat sowieso niet toelaten." Zij zullen hun ploegen aan het werk zetten.

Hoe ziet De Wolf het aflopen in Luik? "Ik hoop op Remco, maar het zal niet simpel zijn. Pogacar blijft op een ongelofelijk niveau rondrijden. Als hij dit doortrekt naar de Tour, de Vuelta, het WK en de Ronde van Lombardije, spreken we over iemand die net als vorig jaar meer dan de helft van zijn wedstrijden wint. En kleine koersjes rijdt hij al even niet meer!"

Pogacar zal alles winnen dat er te winnen valt

De vraag is wanneer dit zal stoppen. Het droge antwoord van De Wolf: als Pogacar op pensioen gaat. "Tegen dan zal Pogacar alles gewonnen hebben dat er te winnen valt."