Nieuwe problemen voor Lotte Kopecky? Ine Beyen ziet iets "steeds vaker gebeuren"

Lotte Kopecky offerde zich dit voorjaar enkele keren op voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Ine Beyen denkt niet dat Kopecky daar in de toekomst kan aan ontsnappen.

Tot vorig seizoen moest Lotte Kopecky de rol van kopvrouw delen met Demi Vollering bij SD Worx-Protime. De Nederlandse vertrok deze winter naar FDJ-SUEZ, maar dat bekent niet dat Kopecky alle kansen krijgt.

Het tegendeel lijkt zelfs waar te zijn. Zowel in Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix moest de wereldkampioene zich opofferen voor haar ploeggenote Lorena Wiebes, die wel die eerste twee koersen won.

"Dat zal steeds vaker gebeuren", zegt Ine Beyen bij Het Nieuwsblad. "Wiebes wil ook meer zijn dan een pure sprinter en zich meer toeleggen op het klassieke werk. Ze gaan steeds vaker in elkaars vaarwater komen."

Voordeel voor Vollering op Kopecky in Luik

Volgens Beyen is dat nu eenmaal het lot als je in een ploeg met zoveel toppers zit. Bij SD Worx-Protime worden de keuzes dan ook veel meer onderweg gemaakt van wie zijn kans mag gaan.

"In dat opzicht heeft Vollering zondag het voordeel dat ze bij FDJ op een supersterke klimploeg kan rekenen die volledig in haar dienst zal rijden." Bij SD Worx-Protime is het de vraag of Van der Breggen fit zal zijn en in dienst zal rijden van Kopecky. "Dat valt niet op voorhand te voorspellen."