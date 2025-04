Thibau Nys zet de puntjes op de i over relatie met zijn vriendin Anna: "Ik denk soms: wat sla jij er nu uit?"

Thibau Nys maakt steeds meer naam en faam als wegrenner. Ook privé gaat alles naar wens. Anna en hij vormen al een tijdje een gelukkig koppel.

Thibau is al enkele jaren samen met de Nederlandse Anna Eikendal. Ze vormen een goede combinatie en dat komt misschien omdat ze allebei weten wat topsport is. Anna is zelf immers hardloopster geweest. Die passie voor sport kan alleen maar helpen bij haar ervaringen als rennersvrouw, of Thibau nu op de weg of in het veld koerst.

In De Leiderstrui polste bij Nys of hij nu door zijn relatie met Anna eigenlijk al wat vernederlandst is. Hij zet meteen de puntjes op de i en zegt dat eigenlijk het omgekeerde gebeurd is. "Ik ben niet extreem vernederlandst. Zij is eerder vervlaamst." Dat heeft ook te maken met de locatie waar ze zijn gaan samenwonen.

Thibau Nys vindt Nederlanders top

Het is immers niet zo dat Thibau in Nederland ging wonen. Anna is diegene die de opoffering gemaakt heeft om naar het buurland te verhuizen. "Ze is al vrij snel bij mij komen wonen en is ook niet veel meer in Nederland. Ze is heel erg vervlaamst, dat ik soms denk: wat sla jij er nu uit, een Vlaams woord met Nederlands accent. Dat is grappig. Maar ik vind Nederlanders top."

Dat kan ook moeilijk anders als je een relatie hebt met een Nederlandse vriendin. Thibau Nys spreekt zich altijd wel vrank en vrij uit over de dingen en dat is ook iets wat ze bij onze noorderburen doorgaans hebben. "En dat apprecieer ik ook", kan Nys het wel waarderen. "Dat zit wel in de Nederlandse cultuur. Als je iets vind of wilt, zeg je dat."

Privégeluk kan leiden tot sportief succes voor Nys

We wensen hem en Anna alvast nog veel geluk. Het kan Thibau alleen maar helpen om ook sportief goed uit de verf te komen.