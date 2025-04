CEO Jurgen Foré trekt opvallende conclusie uit offday van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel had in Luik-Bastenaken-Luik een offday en werd 59ste op meer dan drie minuten van Tadej Pogacar. CEO Jurgen Foré ziet echter geen redenen om te panikeren.

Na een zege in de Brabantse Pijl, een derde plaats in de Amstel Gold Race en een negende plaats in de Waalse Pijl werd er verwacht dat Remco Evenepoel de strijd kon aangaan met Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. Dat gebeurde dus niet.

Evenepoel moest al vroeg lossen en liet op de Roche-aux-Faucons ook helemaal lopen om niet constant in beeld te moeten rijden. Toch ziet CEO Jurgen Foré een duidelijke verklaring voor de offday van Evenepoel.

"Wonderen bestaan niet", zegt Foré bij WielerFlits. "Remco heeft vier keer in tien dagen gekoerst. En het is duidelijk dat hij nog niet voldoende basis heeft. Hij mist ook koershardheid." De basis van Evenepoel was niet breed genoeg.

Haalt Evenepoel voordeel uit achterstand?

Bij Foré is er dan ook geen sprake van paniek. Hij pleit er dan voor om rustig te blijven, vooruit te kijken en goed te blijven werken. Want de grote doelen van Evenepoel, de Tour en het WK in Rwanda, liggen later dit jaar.

"Het nadeel van nu nog een achterstand te hebben, kan nog een voordeel worden, als je later op het seizoen uit die reserves kunt putten. Ik ben er volledig van overtuigd dat hij nog verdere stappen kan zetten", stelt Foré.