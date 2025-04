Demi Vollering doet opvallende bekentenis over menstruatie na podiumplaats in Luik

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Demi Vollering moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met een derde plaats. Onder meer haar vrouwelijke hormonen speelden haar de hele dag parten.

Net als vorig jaar kon Demi Vollering sprinten voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik, maar ze moest opnieuw tevreden zijn met de derde plaats. Nu waren Le Court en Pieterse sterker in de sprint in Luik.

Maar Vollering gaf achteraf ook toe dat niet alleen haar benen haar parten speelden. "Ik heb flink afgezien onderweg. Mijn vrouwelijke hormonen werkten echt niet mee", zei Vollering open en eerlijk bij Sporza.

Vollering voelde zich op een gegeven moment zo slecht dat ze dacht dat ze een gaatje zou moeten laten. Ze kon zich er gelukkig wel doorheen vechten en nog strijden voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Vollering gunt Le Court de zege

In de sprint kwam Vollering wel duidelijk tekort tegen Kim Le Court en Puck Pieterse. "Aan de finish wist ik dat ik moest beginnen te sprinten om een kans te hebben om te winnen, maar we mogen trots zijn", zei Vollering nog.

En Vollering gunde Le Court, de eerste Afrikaanse die Luik-Bastenaken-Luik won, ook de overwinning. "Het is leuk voor het vrouwenwielrennen om een nieuwe winnares te zien", zei de Nederlandse nog.