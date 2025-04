Kan hij hem wel kloppen? Bruyneel ziet opvallend voordeel voor Vingegaard op Pogacar in de Tour

Tadej Pogacar was dit voorjaar bijna onklopbaar in het klassieke voorjaar. Kan Jonas Vingegaard hem dit jaar wel het vuur aan de schenen leggen in de Tour?

Met winst in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik was het opnieuw een heel goed voorjaar voor Tadej Pogacar. Enkel in Milaan-Sanremo (derde), Parijs-Roubaix (tweede) en de Amstel Gold Race (tweede) werd hij geklopt.

Pogacar gaat nu iets meer dan een maand niet meer koersen, op 9 juni staat hij aan de start van de Dauphiné. Dat wordt zijn eerste duel met Jonas Vingegaard dit jaar en het voorproefje voor de Tour in juli.

Vingegaard focust enkel op de Tour

Johan Bruyneel gelooft ook in de kansen van de Deen om Pogacar te kloppen in de Tour. "Jonas en Visma moeten geloven in hun eigen plan. Vergeet niet, hij is hard gevallen en heeft zijn pols bezeerd (in Parijs-Nice, nvdr.)", zegt Bruyneel bij The Move.

"Maar het is niet zo erg als vorig jaar. Toen zat hij op dit moment nog in het ziekenhuis, nu is hij volop aan het trainen." Vingegaard moest lang revalideren na zijn val in de Ronde van het Baskenland en raakte maar net op tijd klaar voor de Tour

"Ze moeten de focus houden op dat ene doel, en daar pieken. Dat is een mentaal voordeel", zegt Bruyneel over Vingegaard. Al wordt Pogacar kloppen ook voor Vingegaard niet makkelijk. "Hij heeft nog geen zwaktes getoond. Vorig jaar was hij extreem dominant, maar hij rijdt dit jaar op een nog hoger niveau."