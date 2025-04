Meer aan de hand? Lotto heeft niet zo'n goed nieuws over comeback van Arnaud De Lie

Arnaud De Lie staat al bijna een maand aan de kant na zijn mislukte voorjaar. De terugkeer van de Belgische kampioen is ook nog niet voor meteen.

Net als vorig jaar moest Arnaud De Lie de stekker trekken uit zijn voorjaar na Gent-Wevelgem. De Belgische kampioen maakte een jaar geleden zijn comeback in de Famenne Ardenne Classic op 28 april.

Die wedstrijd wordt nu op zondag 4 mei gereden, maar dat zal nog zonder De Lie aan de start staan. Volgens sportief manager Kurt Van de Wouwer komt die wedstrijd namelijk nog te vroeg voor de Belgische kampioen.

Terugkeer van De Lie nog onduidelijk

"We werken sportief en mentaal hard aan zijn comeback, maar het vergt tijd", zegt hij bij HLN. "Eenmaal terug fit bouwen we met hem op naar een hopelijk opnieuw succesvolle tweede seizoenshelft, met het BK en de Tour als eerste grote doelen."

Vorig jaar won De Lie het BK in Zottegem door onder meer Philipsen, Meeus, Van Aert en Nys te kloppen in de sprint. Daarna deed hij het ook uitstekend in de Tour met vijf keer een notering in de top vijf van een rit.

Waar De Lie zal hervatten is voorlopig nog niet duidelijk, maar volgens geruchten zou dat in de Rund um Köln (18 mei) zijn. Dat kon Van de Wouwer niet bevestigen, maar zeker is wel dat De Lie niet voor half mei in actie zal komen.