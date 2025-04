Bondscoach Serge Pauwels heeft Remco Evenepoel overmoedig zien worden en waarschuwt voor te hoge verwachtingen

Het komt niet vaak voor dat Serge Pauwels, in zijn functie van bondscoach, kritisch is voor één van de Belgische renners. Ondanks dat Evenepoel volgens hem tevreden mag zijn over zijn klassiekers, haalt Pauwels toch ook een puntje van kritiek aan.

Remco Evenepoel is in de Ronde van Romandië begonnen aan zijn eerste rittenkoers van het seizoen. Voordien heeft hij dus drie behoorlijke klassiekers gereden, gevolgd door het in elkaar zakken in Luik-Bastenaken-Luik, al dan niet door slechte positionering door de ploeg in aanloop naar La Redoute. De vraag is hoe het nu op mentaal gebied echt met hem is.

Is Evenepoel iemand die dan snel in paniek schiet, met het oog op de Tour bijvoorbeeld? "Ik denk het niet", maakt Serge Pauwels in de podcast Wuyts & Vlaeminck zich daar niet al te veel zorgen over. "Alleen worden de verwachtingen wel snel bijgesteld. Ik denk dat hij supertevreden mag zijn over de vier eendagskoersen die hij gereden heeft."

Uitslagen Evenepoel in Overijse en Amstel aan elkaar verbonden

Dat lat werd wel al snel na zijn comeback hoog gelegd. Zowel door Evenepoel zelf als door de buitenwereld. "Omdat hij de Brabantse Pijl wint, gaan we allemaal wel mee in die hogere verwachtingen. Ik denk zelfs dat hij de Gold Race voor een stukje verliest omdat hij de Brabantse Pijl gewonnen heeft", doet Pauwels een opvallende uitspraak.

"Omdat hij in de Brabantse Pijl de sprint gewonnen heeft tegen Wout van Aert, gaat hij misschien met te veel vertrouwen naar de sprint in de Gold Race. Hij is iets te overmoedig en maakt een fout door te vroeg aan te gaan. Er is een uitdrukking die zegt: je bent maar zo goed als je laatste koers. Wat je gepresteerd hebt in je laatste koers, neem je ook altijd mee in je rugzak."

Pogacar zet puntjes op de i in Waalse Pijl

Dat kan iets negatief zijn dat motiverend werkt maar ook iets positief dat voor overmoed zorgt. "Pogacar was bijvoorbeeld iets te overmoedig in de Amstel Gold Race, maar wou dan in de Waalse Pijl opnieuw deliveren en dan ging het enkel om de koers winnen. En dan wint hij wel op een heel efficiënte manier."