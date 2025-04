Hebben de landgenoten teleurgesteld? Eén Belgische ex-renner wil er niet van weten: "Kunnen het ook over regelmaat Van Aert hebben"

We hebben in 2025 niet het beste voorjaar van de Belgen aller tijden gezien. Ondanks de regelmaat van Van Aert en de overwinning van Evenepoel in de Brabantse Pijl.

Op de grootste wielerafspraken van het voorjaar speelden de Belgen tweede viool, terwijl Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel de buit onder elkaar verdeelden. In Dans le Peloton, het praatprogramma van RTL sports, bespreken ze of dit een zorgwekkende tendens is. "Ik maak me geen zorgen, want we zien dat er enkele fenomenen bovenuit steken", is het glas halfvol voor Frédéric Amorison.

De voormalige wielrenner, die zelf twee jaar bij Quick-Step gekoerst heeft en het grootste deel van zijn carrière bij andere Belgische ploegen doorbracht, wil het duidelijk langs de positieve kant bekijken. "We kunnen het ook hebben over de regelmaat van Wout van Aert." De kopman van Visma-Lease a Bike eindigde twee keer tweede en drie keer vierde.

Ardennencampagne Nys één van de lichtpunten

De uitslagen in de Monumenten spreken nochtans boekdelen. "Het is apart dat we geen Belg op het podium hebben in de Monumenten, maar er zijn wel drie Belgische zeges in de klassiekers geweest met Merlier, Philipsen en de terugkerende Evenepoel. Een jongen als Thibau Nys ontdekt de Ardennenklassiekers met een achtste plaats in de Waalse Pijl en een vijfde plaats in Luik."

Er zijn volgens Amorison voldoende positieve dingen om ons aan vast te klampen. Zeker Evenepoel zal in de toekomst ongetwijfeld nog mooie dingen laten zien. "Remco Evenepoel is nog steeds één van de beste renners ter wereld en komt terug met een overwinning in de Brabantse Pijl en de derde plaats in de Amstel. We mogen niet al te negatief zijn."

Belgische renners kunnen beter

Het is belangrijk om positief naar de toekomst te blijven kijken, maar het is ook wel een feit dat dit voorjaar geen grand cru-editie was voor de Belgische wielrenners.