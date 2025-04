José De Cauwer wakkert vragen rond transfer van Remco Evenepoel opnieuw aan

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het klassieke voorjaar zit erop in de koers. Dat heeft toch wel voor wat winnaars en verliezers gezorgd.

Lidl-Trek is ongetwijfeld de nummer één van dit voorjaar, zo oordeelt José De Cauwer. Kijk maar naar de prestaties van Thibau Nys, de zege van Skjelmose in de Amstel, de winst van Pedersen in Gent-Wevelgem en de strijd die ze proberen te leveren tegen Pogacar en Van der Poel.

Maar voor andere ploegen liep het klassieke voorjaar een pak minder. Visma Lease a Bike heeft de nodige problemen, met renners die op zoek zijn naar zichzelf.

“Is dat Van Aert zijn schuld? Neen, helemaal niet. Dat zijn de omstandigheden. Laporte die wegvalt, Dylan van Baarle die niet zit waar hij moet zijn”, zegt José De Cauwer bij Sporza.

Maar ook bij Soudal-QuickStep moeten ze zaken herbekijken. De Cauwer grijpt ook meteen naar de positie van Remco Evenepoel, vooral met de vraag of hij er volgend jaar nog bij is.

“Maar wat zit er daar volgend jaar in de pijplijn? Blijft Remco Evenepoel of blijft hij niet? En zo zijn er nog wel wat ploegen die hun huiswerk moeten maken”, gaat hij verder.

De Cauwer is vooral blij dat het zoeken naar marginal gains wat verdwenen is. “Ik heb het idee dat de mannen met rust, de mannen die de koers vanuit het hart beleven, dat die een stapje voor hebben. Ik denk dat we daar weer naartoe moeten”, besluit hij.