Michel Wuyts doet een heel dringende oproep aan Remco Evenepoel

Remco Evenepoel start vandaag in de Ronde van Romandië. Michel Wuyts heeft alvast een dringende oproep voor onze landgenoot.

Vandaag gaat de Ronde van Romandië van start, met een proloog van 3,4 kilometer. Het parcours van deze rittenkoers is op het lijf geschreven van Remco Evenepoel.

Toch is het afwachten hoe Evenepoel gerecupereerd is van zijn vier eerste koersen van het jaar. In Luik-Bastenaken-Luik viel onze landgenoot stevig door de mand.

Een offday, klonk het achteraf. Evenepoel verwees in zijn nabeschouwing ook naar het feit dat hij nog te weinig trainingsuren in de benen heeft.

Michel Wuyts vindt niet dat er gepanikeerd moet worden richting de Tour de France, ook al is dat geen twee maanden meer ver.

“De Tour is nog te ver om z’n ambities nu al bij te stellen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Dat kun je als topper ook niet maken.”

Maar Wuyts heeft wel een dringende oproep voor Evenepoel. “Wel denk ik dat het beter is om in de Ronde van Romandië nog niet voor een klassement te gaan. Eerder voor tijdritwinst op de slotdag”, besluit de analist.