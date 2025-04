Opvallende vaststelling in prijzengeld dat Pogacar en Van Aert verzamelden tijdens het voorjaar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het klassieke voorjaar heeft de renners aardig wat prijzengeld opgeleverd. Al verdwijnt dat in het niets naast de lonen die ze opstrijken.

Tadej Pogacar domineerde en koerste dit voorjaar maar liefst 107.000 euro prijzengeld bij elkaar. Daarmee is hij met voorsprong de beste van het hele wielerpeloton.

Een opvallende vaststelling is dat hij 22.000 euro opstreek voor zijn tweede plek in Parijs-Roubaix, terwijl hij als winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik telkens ‘maar’ 20.000 euro kreeg.

Ook Mathieu van der Poel zamelde aardig wat centen in met zijn prestaties. De Nederlander is een mooie nummer twee met 71.000 euro aan prijzengeld. De derde plek is voor Mads Pedersen, alles samen goed voor 52.100 euro.

Wout van Aert is de beste Belg van het voorjaar. Hij is ook de nummer vier van alle renners qua prijzengeld, terwijl hij wel enkel Kuurne-Brussel-Kuurne wist te winnen. De vele ereplaatsen leverden samen 24.560 euro op.

Bij de vrouwen was Lorena Wiebes de beste met 35.283 euro. Lotte Kopecky staat er op een derde plaats. Zij verdiende voor 29.275 euro aan prijzengeld.