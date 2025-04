Remco Evenepoel pakt op de tijdritfiets uit met een notering die nog perspectieven biedt, Belg grijpt nipt naast winst in Turkije

Een paar dagen na Luik-Bastenaken-Luik duikt Remco Evenepoel al op in Zwitserland om aan de Ronde van Romandië deel te nemen. Evenepoel is de rittenkoers in Romandië begonnen met een achtste plaats in de proloog.

Lennert van Eetvelt reed als eerste van het startpodium in de Ronde van Romandië, maar het zou Ivan Romeo zijn die de eerste richttijd neerzette. Het Spaanse toptalent deed toch al tien seconden af van de tijd van onze landgenoot. Eerst Vlasov en daarna Almeida zouden daarna naar een voorlopige tweede tijd knallen. Zo waren de eerste uitgesproken klassementsmannen gepasseerd aan de finish.

Eens gestart gebeurde dat natuurlijk al snel, aangezien het maar een proloog was over een afstand van 3,4 kilometer. Jay Vine en Lenny Martinez konden de tijd van Romeo niet kloppen, Ivo Oliveira deed het wél. Hij knalde naar een tijd van 4'33"58. Als Pogacar niet meedoet, dan hebben ze bij UAE weer deze kerel om mee te doen voor de overwinning.

Evenepoel doet het behoorlijk zonder meer

Zelfs tijdritspecialist Bissegger was een paar seconden trager. Dan kwam het moment dat Remco Evenepoel aan zijn opdracht begon. Evenepoel is uiteraard ook gekend voor zijn capaciteiten tegen de klok, al ligt het kortere werk hem in principe iets minder. Een proloog is het natuurlijk het héél korte werk. Hij klokte af op een voorlopige vijfde plaats.

Stefan Küng was nog wel een renner die de eerste plaats kon bestoken: hij strandde in eigen land op 3 seconden van Oliveira. Een jammerlijk voorval in deze proloog was nog de valpartij van Julien Vermote. De Belg van Visma-Lease a Bike dook op een gegeven moment de dranghekken in, maar kon wel vrij snel weer op de fiets kruipen.

INEOS-man zorgt voor verrassing

Net toen Oliveira zich stilaan rijk rekende, kwam de Brit Samuel Watson nog met een verrassende nieuwe toptijd van 4'33"30. Met een achtste plek heeft Evenepoel dus de top 10 gehaald. Geen geweldig resultaat, maar wel een uitslag die nog perspectieven biedt met het oog op wat er nog volgt in deze Ronde van Romandië.

In de Ronde van Turkije waren ze inmiddels toe aan de derde rit. De Belg Lander Loockx spurtte daar naar de tweede plaats. Enkel de Rus Gonov, uit de opleidingsploeg van Astana, was nog sneller.