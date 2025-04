Remco Evenepoel zet Ruben Van Gucht in vlammend betoog op zijn plaats na uitspraken over familie van Oumi

Remco Evenepoel heeft op zijn sociale media gereageerd op uitspraken van Ruben Van Gucht. De olympische kampioen hield zich niet en wilde toch het een en het ander rechtzetten.

"De laatste jaren van zijn carrière betrekt hij heel erg de familie van zijn vrouw bij zijn overwinningen en prestaties. Ik hoor ook dat hij daar voor probeert te zorgen. Is dat nodig of niet, dat moet hij voor zichzelf uitmaken. Dat is wat ik hoor. Men mag zeggen, dat dat loze geruchten zijn", zei Ruben Van Gucht bij De Afspraak.

En dat is exact wat Evenepoel deed. "Ik voel me verplicht om te reageren op de absurde en respectloze uitspraken die Ruben VG (Ruben Van Gucht, nvdr.) heeft gedaan over mijn privéleven. Hij beweerde dat ik zou zorgen voor de familie van mijn vrouw."

"Laat me heel duidelijk zijn: dit is complete onzin. Mijn vrouw komt uit een welgestelde familie, met ouders die door hard werk en ondernemerschap een prachtig leven voor hun kinderen hebben opgebouwd."

"Oumi was mijn buurmeisje, haar ouders wonen op amper 200 meter van de mijne in Schepdaal. Iedereen die daar woont, weet dat ze in een prachtige villa wonen, een kast van een huis. Ik ben daar sinds mijn 17e altijd met open armen ontvangen geweest."

"We kennen elkaar sinds onze jeugd. Nog ver voor er sprake was van geld, roem of wat dan ook. Haar ouders hebben hun welvaart niet te danken aan wie dan ook, zeker niet aan mij."

Evenepoel zet Van Gucht stevig op zijn plaats

"En dan kom jij. Ruben, vertellen dat ik voor hen zou zorgen? Laat me je iets uitleggen: als er íémand geholpen heeft, zijn het eerder onze (schoon) ouders die altijd alles hebben gedaan om ons te ondersteunen en sterker te maken."

"Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en wélgesteld is? Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit."

"De echte waarheid is simpel: liefde, respect en hard werken hebben ons gebracht waar we nu staan. Niet vooroordelen. Niet roddels. En zeker niet mensen die zichzelf journalist noemen. Maar liever onzin verspreiden. Misschien moet jij je eerder zorgen maken over je eigen familie, Ruben... Want we horen ook dingen."