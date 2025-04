Sociale mediagebruikers roeren zich: Ruben Van Gucht krijgt het hard te verduren

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sinds gisterenavond is Ruben Van Gucht in het oog van een storm terechtgekomen. Inmiddels moet haast iedereen op de hoogte zijn van het conflict met Remco Evenepoel. Ondertussen geven ook talrijke gebruikers van sociale media hun mening.

Nog even terug naar de oorsprong van de zaak: Ruben Van Gucht lanceerde in het VRT-programma 'De Afspraak' het gerucht dat Remco Evenepoel financieel zou zorgen voor de familie van zijn echtgenote Oumi Rayane. Evenepoel reageerde al snel als door een wesp gestoken op Instagram en ontkrachtte dit gerucht met klem.

Nog op ditzelfde social mediaplatform delen verschillende andere mensen hun mening over de hele zaak. Ook Van Gucht heeft een eigen Instagrampagina. De laatste reel die hij deelde is een videofragment van Radio 2, waarin te zien is hoe hij mee de polonaise danst op 'Den blauwe geschelpte', het bekende lied uit 1975 van De Strangers.

Ruben Van Gucht terechtgewezen

Dat heeft dus helemaal niets te maken met de situatie van Remco Evenepoel, maar ondertussen zijn er wel tal van reacties bij het filmpje geplaatst die Van Gucht terechtwijzen. Zo noemt Marvin Kranenburg hem 'zielig' en een zekere Wouter Biesemans haalt het spreekwoord boven over de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Duidelijk een verwijzing naar de verklaringen over Evenepoel.

"Op welke planeet leef jij dat je denkt dat allochtonen andere mensen nodig hebben voor welvaart", valt er ook te lezen. "Minder geruchten en meer echt nieuws. Hopelijk ook excuses aan Remco", doet één van de social mediagebruikers een duidelijke oproep. Iemand anders geeft de VRT-anker de bijnaam 'Ruben Van Geruchten'.

Van Gucht zoekt ondertussen de rust op

Allemaal geen fijne zaken om te lezen. Ruben Van Gucht zoekt ondertussen zelf de rust op. Een filmpje op zijn Instagram Stories, op de tonen van Beautiful Day van U2, laat zien dat hij met zijn honden in de natuur vertoefde.