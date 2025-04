"Van niks spijt hebben": Grootste idool van allerlaatste in Luik-Bastenaken-Luik is... Wout van Aert

Dat Tadej Pogacar Luik-Bastenaken-Luik won, zal iedereen onthouden. Dat Rayan Boulahoite allerlaatste was niet.

Rayan Boulahoite, een 21-jarige Fransman die voor TotalEnergies rijdt, kwam als 129ste en laatste over de streep van Luik-Bastenaken-Luik, op 16 minuten en 47 seconden van winnaar Tadej Pogacar.

Dat hij de allerlaatste was in de koers wist hij niet, als Het Nieuwsblad hem er een dag na de koers over contacteert. “Merci daarvoor! Tot dan was het een van mijn mooiste dagen op de fiets”, lacht de Fransman meteen.

Zijn verhaal is ongelofelijk. “Ik ben begonnen als voetballer. Mijn vader komt uit Algerije, we woonden in de banlieus van Parijs: dan word je dus voetballer. Bijna niemand wordt hier wielrenner”, gaat hij verder.

Nadat hij zijn enkel gebroken had ging hij op aanraden van zijn kinesist fietsen om te revalideren en dat vond hij veel leuker. Ondertussen is hij zelf prof, maar hij blijft enorm opkijken naar alle renners. Zijn grootste idool: Wout van Aert.

“Toen ik 15 was reed hij al de Tour. En nu ben ik 21 en plots reed ik naast hem op de Stationsberg. Ja, dat was speciaal. Ik heb hem niks durven vragen. Maar dat is dus waarvoor ik koers. Om te winnen? Ook. Maar vooral om dingen mee te maken, van alles te beleven, herinneringen op te bouwen. Ooit stopt dit deel van mijn leven, dan wil ik van niks spijt hebben”, besluit Rayan.