Vansevenant antwoordt op de kritiek van Evenepoel op de ploeg voor prestatie in Luik en heeft boodschap in huis voor kopman

Evenepoel heeft het voorbije zondag in Luik niet kunnen waarmaken en kwam een dag later met kritiek op de ploegprestatie. Mauri Vansevenant heeft nu zijn kijk op de zaken gegeven.

Meteen na La Doyenne verklaarde Evenepoel nog geen robot te zijn. Een dag later vond hij plots dat zijn eigen prestatie op basis van de cijfers nog zo slecht niet was. Wel was zijn mening dat hij en zijn ploegmaats veel te ver gepositioneerd zaten in de aanloop naar La Redoute. "Een grote collectieve fout", zo verwoordde Evenepoel het.

Sporza heeft aan Vansevenant, die net als Evenepoel na Luik ook de Ronde van Romandië rijdt, of ze inderdaad te ver zaten in de afdaling naar La Redoute. "Ja, dat is zo, maar dat is elk jaar een gevaarlijk punt. Nu kwamen we nog met een redelijk groot peloton aan de voet van La Redoute. Dat maakt het extra gevaarlijk. Dit jaar hadden we wind in de rug. Dan kan je heel moeilijk opschuiven."

Vansevenant reageert op 'rat race' in Luik

Vansevenant wijst naar de type versnellingen die tegenwoordig gehanteerd worden in het peloton. "Je rijdt op een alsmaar groter verzet. Als je niet meegaat in die rat race van grotere versnellingen, kom je er gewoon niet meer aan te pas. Voor veel renners ligt de finish aan de voet van La Redoute, maar als je de finale wil rijden, ligt die pas in Luik. Da's een heel andere benadering."

Heeft Evenepoel gelijk of is die mindere positionering toch niet de volledige verklaring voor de behaalde uitslag? "Het is moeilijk te zeggen. Als je de benen hebt, kun je nog altijd opschuiven op La Redoute", kaatst Vansevenant de bal toch enigszins terug naar zijn kopman. "In de ideale positie zaten we niet. Dat kunnen we niet ontkennen."

Teleurgestelde Remco Evenepoel

Evenepoel had dus wel een punt, maar aan de zege moesten ze sowieso niet denken bij Soudal Quick-Step. "Ik denk ook gewoon dat zondag de beste gewonnen heeft: er was aan Pogacar weinig te doen. Hij was heel sterk. Daar kunnen we ons niet achter wegsteken." Vansevenant gaat ook nog in op de lichaamstaal van Evenepoel na Luik-Bastenaken-Luik. "Ik denk dat hij teleurgesteld was, wat ook normaal is."