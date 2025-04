📷 Voorbereiding op de Giro verstoord? Wout van Aert deelt slecht nieuws

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert bereidt zich op dit moment voor in Italië op de start van de Giro. Maar ziet hij zijn voorbereiding verstoord worden door ziekte?

Na de Amstel Gold Race bleef Wout van Aert enkele dagen van de fiets, maar sinds eind vorige week is hij in Italiaanse Lucca met zijn gezin voor een stage van zo'n tien dagen. Volgende week vrijdag staat Van Aert immers al aan de start in de Giro.

Vorig jaar was Van Aert ook al voorzien voor de Giro, maar die moest hij toen laten schieten na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Nu kan Van Aert wel aan de start staan, met een ritzege en het veroveren van de roze trui als doel.

Verkoudheid voor Van Aert?

Al lijkt de voorbereiding van Van Aert op de Giro niet optimaal te verlopen. Op Strava leek Van Aert dinsdag aan te geven dat hij een verkoudheid heeft opgelopen. Tenzij het weer om een flauwe grap gaat Van Aert.

Echt zekerheid zullen we daarover pas krijgen over een week, tijdens de ploegenpresentatie van de Giro. Daarvoor zal Van Aert eerst nog de afreis moeten maken naar Albanië, waar de Giro dit jaar van start gaat.

De openingsrit van de Giro is een rit in lijn van 164 kilometer met aankomst in hoofdstad Albanië, op zo'n 15 kilometer van de streep ligt nog een beklimming van 4,9 kilometer aan gemiddeld 5,4%. Op dag twee staat er een tijdrit van 13,7 kilometer op het programma.