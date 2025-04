Trainer van Jonas Vingegaard antwoordt op de kritiek en spreekt straffe taal over Pogacar

Jonas Vingegaard kwam na zijn valpartij in Parijs-Nice niet meer in actie dit voorjaar. De Deen zal zich echter nu grondig voorbereiding op de Tour en vreest ook niet voor Pogacar.

Op 13 maart kwam Jonas Vingegaard ten val in de vijfde rit van Parijs-Nice. De Deen reed die rit wel nog uit, maar deed dat wel met een gekneusde hand en gaf achteraf ook toe dat hij een hersenschudding had opgelopen.

Vingegaard zal niet meer in actie komen tot hij begin juni aan de start komt van de Dauphiné, maar is ondertussen wel begonnen aan zijn voorbereiding op de Tour. Zo verkende Vingegaard deze week al de Col de Peyresourde.

Voorsprong Vingegaard op Pogacar?

Vingegaard zal nog twee hoogtestages afwerken, maar zal dus lange tijd niet meer in actie komen. Zijn trainer Tim Heemskerk verdedigt echter de aanpak van Vingegaard, die volgens de Nederlander ook het beste voor hem werkt.

"We snappen dat mensen hem liever meer zien koersen voor de Tour, maar we maken een plan en dat heeft in het verleden al gewerkt", zegt hij bij Velo. "Als hij in mei met de ploeg in Sierra Nevada trekt, krijgen we hem op een hoog niveau. Dat heeft ook gewerkt in 2022 en 2023."

En bang van Pogacar, die veel indruk maakte dit voorjaar, zijn ze bij Visma ook niet. "Met deze trainingsperiode en dan Sierra Nevada hebben we een fysieke voorsprong op onze rivalen. Over een paar weken zal Vingegaard voor liggen op het schema van vorige seizoenen."