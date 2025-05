Bondscoach Serge Pauwels zegt welk werk hij deed toen hij op de voorjaarsklassiekers aanwezig was

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Serge Pauwels werd de opvolger van Sven Vanthourenhout als bondscoach. Op dit moment moet hij vooral veel werk achter de schermen verrichten.

Sven Vanthourenhout opvolgen, het zijn gigantisch grote schoenen om te vullen. Serge Pauwels werkte echter als assistent voor Vanthourenhout, waardoor hij het klappen van de zweep wel kent.

Het waren en blijven drukke tijden voor de bondscoach, zo geeft hij mee in een gesprek met WielerFlits. “De klassiekers zijn altijd een drukke periode, maar mijn rol was natuurlijk vooral langs de zijlijn”, klinkt het.

“Als je geen ploegleider bent, heb je geen super actieve rol. Maar ik vond het wel belangrijk om geregeld aan de start te zijn, van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem.”

Toch was het daar niet de bedoeling om renners persoonlijk te spreken. “Ik ga iemand als Wout van Aert echt niet voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix vragen om over het WK te praten.”

Pauwels stond er uiteindelijk met een andere bedoeling. “Je ziet op die wedstrijden wel vaak de mensen uit hun entourage, zoals de families, trainers en ploegmanagers van de renners. Met voor de televisie te zitten, ga je die contacten niet onderhouden.”