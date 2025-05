De "buik van het peloton"? Maar één iemand wil reageren op uitspraken van Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht kwam maandag met een straffe uitspraak over Remco Evenepoel. En die werd in het kamp van de renner totaal niet gesmaakt.

Ruben Van Gucht was maandag te gast in De Afspraak. Daar werd het wielervoorjaar kort besproken en kwam ook Remco Evenepoel aan bod. Van Gucht liet daar horen dat hij “in de buik van het peloton” vernomen had dat Evenepoel in staat voor het onderhoud van de familie van zijn vrouw Oumi Rayane.

Een uitspraak die duidelijk in het verkeerde keelgat schoot bij de renner. Hij reageerde met een vlammende post op sociale media. Van Gucht probeerde te zalven met een audioboodschap voor Evenepoel, maar dat werkte niet.

Volgens Evenepoel stonden er geen excuses in die boodschap en dat was wel het minste dat er moest komen, zo oordeelde onze landgenoot. Maar voorlopig blijft het stil uit het kamp van de wielerjournalist.

Het Nieuwsblad trok naar de “buik van het peloton” en vroeg renners was er over Evenepoel de ronde zou doen, maar niemand wilde op die vraag reageren.

De enige die wel een reactie wou geven was ex-bondscoach Sven Vanthourenhout, maar dat ging niet over de inhoud van de zaak. Wel over wat er gezegd wordt en welke impact dat heeft op een renner.

“Het wordt onderschat hoe hard renners daar van wakker kunnen liggen. Vandaag de dag zitten atleten constant op hun limiet. Dan kan er niet veel meer bij”, vertelt Vanthourenhout aan de krant.