"Hoe gaan we dit oplossen?" Visma Lease a Bike voelt bui al hangen

Het wielerjaar 2025 is begonnen en sindsdien was vooral de naam van Tadej Pogacar te horen. De Sloveen is in topconditie en rijdt iedereen naar huis.

Remco Evenepoel begon met veel moed aan Luik-Bastenaken-Luik, maar al snel maakte hij zijn ploegmaten duidelijk dat het niet zijn dag zou worden. In de podcast Live Slow Ride Fast laat ex-renner Laurens Ten Dam weten dat de voorbereiding van Evenepoel inderdaad zeer beperkt was om met zo’n kampioen als Pogacar te wedijveren. Ten Dam had gehoopt op een hevige strijd tussen de twee. “Je hoopt zo dat het een duel wordt, maar eigenlijk wist je al snel dat het niks ging worden”, zegt hij in de podcast. Evenepoel was zelfs niet slecht bezig, maar Pogacar is gewoonweg van een andere planeet. “Ik zou niet weten wanneer dat ooit stopt. Als je van Strade tot Luik overal in de top drie rijdt, ben je echt een sieraad voor de sport.” Het is nu al uitkijken wat het worden zal in de Tour de France. “Daar gaat hij ook weer geweldig zijn. Ik denk dat ze bij Visma Lease a Bike inmiddels wel denken: hoe gaan we dit oplossen met Vingegaard?”