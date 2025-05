"Jij zocht toch een schuilnaam?": Grappig voorstel op tafel voor Ruben Van Gucht

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ruben Van Gucht staat meer dan ooit in de spotlights. Zeker na zijn recente uitspraken over Remco Evenepoel, maar ook op zijn liefdesleven blijft hij reacties krijgen.

Woensdagavond werd in Menen de allerlaatste aflevering van Wielerclub Wattage van dit seizoen opgenomen. Het verleidde zelfs Mark Uytterhoeven om een ‘lokaal’ grapje te maken.

“Weet je hoe de burgemeester van Menen heet?”, vraagt Uytterhoeven tijdens de show aan Ruben Van Gucht. Het sportanker weet het antwoord uiteraard niet op die vraag.

“Eddy Lust. Jij zocht toch een schuilnaam?”, reageert Uytterhoeven, met algemene hilariteit in het publiek tot gevolg.

Of de grappen allemaal spontaan zijn, dat willen ze bij Het Laatste Nieuws niet helemaal gezegd hebben. Zij hebben de indruk dat veel zaken tijdens de show voorbereid zijn.

Mannen als Van Gucht en Uytterhoeven staan met tekst en papier aan de tafel van de podcast, waardoor het best kan zijn dat het geen ingeving van het moment is en goed acteerwerk is.