Cameron Vandenbroucke onder de indruk, Axel Merckx zegt waar het op staat met Thibau Nys

Thibau Nys is ook dit jaar zijn grenzen aan het verleggen. En dat krijgt de nodige felicitaties van enkele grote namen.

Thibau Nys reed dit voorjaar voor het eerst enkele klassiekers. In zijn debuut deed hij het alvast heel erg goed. Hij werd twaalfde in de Amstel, achtste in de Waalse Pijl en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik.

Ook Cameron Vandenbroucke was onder de indruk van deze veelbelovende resultaten. “Hij verraste zichzelf in Luik, op dat terrein en in zo'n lange wedstrijd”, zegt Cameron Vandenbroucke in On connaît nos classiques op de RTBF.

Zeker ook omdat het zijn eerste campagne was en hij bovendien nog niet heel veel wedstrijden op de weg in de benen had dit jaar.

Axel Merckx gelooft alvast dat Nys een heel mooie toekomst is weggelegd op de weg, als hij er zijn kopje weet bij te houden.

“Hij is een harde werker. Hij doet niet te veel nutteloze uitspraken. Hij is er en hij haalt zijn resultaten. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit jaar weer een paar mooie races gaat winnen. En ik denk dat hij volgend jaar nog sterker zal zijn”, besluit Merckx.