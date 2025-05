Ook genoeg van Van der Poel en de wereldkampioen? "Ben het zat om Pogacar elke keer te zien winnen"

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar domineerden het voorjaar. Maar lang niet iedereen is fan van deze gang van zaken.

In 2024 stopte Luis Angel Maté als wielerprof. Hij is de dominantie van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in het voorjaar spuugzat.

Dat vertelt hij bij het Spaanse EFE. De ex-renner van Cofidis en Euskaltel heeft het niet met de twee toprenners uit het peloton.

“Ik ben het zat om Pogacar elke keer te zien winnen. Als je ziet hoeveel wattages er worden getrapt, weet je al wie er gaat winnen”, vertelt hij.

“Demonstraties zoals die van Van der Poel en Pogacar halen de sport weg van zijn oorsprong. Vroeger was het de romantische sport van Coppi en Bartali, dicht bij de mensen.”

Maar dat is niet meer het geval nu. “Wielrennen is de sport van het volk, daar kunnen we niet van afwijken. Met zoveel techniek en controle hebben we het echte contact met de mensen verloren”, besluit hij.