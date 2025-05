De nieuwe Mathieu van der Poel? Oude bekende velt zijn oordeel over toptalent Tibor Del Grosso

Tibor Del Grosso (21) won deze week voor het eerst op de weg in de Ronde van Turkije. Hebben ze bij Alpecin-Deceuninck een nieuwe Mathieu van der Poel te pakken?

De gelijkenissen tussen Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso zijn er zeker. Allebei begonnen ze aan hun carrière in het veldrijden en wonnen ze al snel op de weg. En zijn ze ook het grootste Nederlandse talent van hun generatie.

Bij Van der Poel kwam het talent echter nog veel sneller bovendrijven. Al op zijn 19de werd hij wereldkampioen veldrijden bij de profs en won hij zijn eerste koers op de weg. Al staat Del Grosso op zijn 21ste ook al heel ver.

Del Grosso de nieuwe Van der Poel?

De jonge Nederlander doet zeker denken aan Van der Poel, maar of hij echt zijn opvolger is, valt nog af te wachten. Dat stelt ook Michel Megens van Metec-Solarwatt, de ploeg waar Del Grosso in 2022 en 2023 reed.

"Ik hoor wel eens over de vergelijking met Mathieu van der Poel. Die is wel heel erg goed. Tibor moet dat eerst nog maar eens laten zien. Er is voor hem nog een heel lange weg te gaan wil hij ooit net zo goed zijn als Mathieu", zegt Megens bij WielerFlits.

Del Grosso boekte zijn eerste profzege in Turkije, waar het deelnemersveld wat minder sterk is. Toch vindt Megens niet dat de zege van Del Grosso uit de lucht kwam vallen. Hij was al een paar keer dichtbij geweest, onder meer in de Ronde van Catalonië. "Dit was niet de laatste."