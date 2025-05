Dubbel feest in L-B-L, nu krijgt Urska Zigart stevige domper te verwerken

Geen Sloveense kampioene Urska Zigart aan de start van de Vuelta, de eerste grote ronde van het seizoen bij de vrouwen. De verloofde van Tadej Pogacar moet ziek verstek laten gaan bij AG Insurance-Soudal.

"Ze stond te popelen om te starten, maar gezondheid gaat voorop", schrijft AG Insurance-Soudal op zijn sociale media. Een domper voor de Zigart, die vorige zondag twee keer mocht vieren met de zege van haar ploeggnote Kim Le Court en verloofde Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik.

Zigart stapte afgelopen winter over naar AG Insurance-Soudal en kwam nog maar negen keer uit voor de Belgische ploeg. Een veertiende plaats in de Grand Prix Féminin de Chambéry (1.1) is voorlopig haar beste resultaat.

Geen Zigart dus bij AG Insurance-Soudal in de Vuelta, dat met Justine Ghekiere, Marthe Goossens en Julie Van De Velde wel drie Belgen aan de start brengt. Ghekiere heeft van de bergtrui een doel gemaakt in de Vuelta.

De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman mikt dan weer op het klassement in de Vuelta. De 39-jarige Moolman werd dit jaar al 19de in de UAE Tour en elfde in de Amstel Gold Race, in 2023 werd ze zesde in de Tour.

Unfortunately, Urška Žigart will miss La Vuelta due to illness.



She was eager to race, but her health must come first. We wish her a full and speedy recovery and hope to see her back soon. 💙#DreamDareGrow I #LaVueltaFemenina pic.twitter.com/DCLLWlY2Uo