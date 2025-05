Moet Soudal Quick-Step Remco Evenepoel verkopen? Patrick Lefevere zegt waar het op staat

Soudal Quick-Step verlengde al de contracten van Tim Merlier en Paul Magnier. Dat van Remco Evenepoel nog niet en Patrick Lefevere stelt dan ook dat er nu al actie moet worden ondernomen.

Dit voorjaar moest Soudal Quick-Step tevreden zijn met een zege van Tim Merlier in de Scheldeprijs en van Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl. Verder verzamelde de ploeg ook nog heel wat ereplaatsen.

In de monumenten kwam The Wolfpack duidelijk tekort. Patrick Lefevere ziet in Remco Evenepoel een mogelijke concurrent voor Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo of de Ronde van Vlaanderen.

Blijft Evenepoel bij Soudal Quick-Step?

Vraag is alleen hoelang Evenepoel nog blijft bij Soudal Quick-Step. Het contract van Evenepoel loopt eind 2026 af, maar volgens Patrick Lefevere staat de ploeg nu al voor een dilemma. Want de sponsors willen Evenepoel aan boord houden.

"Maar wat als vraag en aanbod te ver uit elkaar liggen? Of als de andere partij niet wíl verlengen. Dan wil je – naar het voorbeeld van Lotto en Maxim Van Gils – het liefst ‘cashen’ met een verkoop in het jaar vóór het contract afloopt", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Als er geen extra sponsors komen, zou de ploeg dat geld goed kunnen gebruiken, maar de echte vraag is dan: hoeveel ploeg blijft er zonder Remco nog over?", besluit Lefevere nog.