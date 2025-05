🎥 Evenepoel sluit wisselvallige week af met tijdritwinst en zegt waarom hij toch tevreden is

Remco Evenepoel heeft de slottrijdrit in de Ronde van Romandië gewonnen. De wereldkampioen tijdrijden kwam wel tekort om het eindklassement nog te winnen.

In de koninginnenrit verloor Remco Evenepoel samen met zijn ploegmaat Junior Lecerf anderhalve minuut, waardoor hij 1'41" moest goedmaken op Lenny Martinez om de eindzege nog te pakken. Een onmogelijke opdracht in een tijdrit van 17,1 kilometer.

Ook omdat Joao Almeida en Lorenzo Fortunato nog binnen de drie seconden stonden van Martinez. Maar de wereldkampioen tijdrijden maakte zijn favorietenrol wel waar in en rond Genève met een tweede zege van het seizoen.

Remco Evenepoel won de tijdrit met twaalf seconden voorsprong op Joao Almeida en achttien seconden op de verrassende Alberto Bettiol. Almeida verzekerde zich ook van de eindwinst in Romandië.

Evenepoel tevreden met week in Romandië

"Het was een apart parcours, heel technisch. Gelukkig is het droog gebleven. Ik ben heel tevreden, want ik heb bijna een perfecte tijdrit gereden. Ik heb er het maximale uitgehaald deze week en ben blij met deze zege", zei Evenepoel achteraf.

"Ik was niet met grote ambities naar hier gekomen, want mijn vorm is nog wisselvallig. Deze tijdrit was het doel van deze week. Ik ben heel tevreden met deze week. Ik was namelijk hier om een goede vorm te zoeken. En ik heb ervan genoten."

