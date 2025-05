Hij moet van ver terugkomen: wat Evenepoel en van Aert gemeen hebben (en waarom te veel kritiek niet helpt)

"Is Rempo Evenekoel al door het ijs gezak? Neen!" waren ooit gevleugelde woorden van Johan Museeuw. Een paar jaar later is het antwoord jammer genoeg niet meer neen. Al moeten we daar ook niet te diep op ingaan op zich.

De wederopstanding na een lange blessure begon voor Remco Evenepoel met een knappe overwinning in de Brabantse Pijl. Daarna kwam hij echter nooit meer écht op het niveau waar hij de voorbije jaren op acteerde. Geen wonderen "Ik ben nog maar 2 maanden weer bezig op de fiets. Ik kan geen wonderen verrichten. Als ik de favorieten langer had proberen te volgen, was ik misschien volledig ontploft", gaf Evenepoel na de race van zaterdag aan bij Sporza. Het is duidelijk: net als in Luik-Bastenaken-Luik en in de Waalse Pijl bijvoorbeeld had Evenepoel niet zijn beste dag. En dus is het aan de Vlaamse hardrijder om vooral de motor niet op te blazen. Lang revalideren Of het goed kan komen tegen de Tour de France? Zeker, daar heeft Evenepoel nog twee maanden tijd voor. Zijn blessure was ernstig - het is ook niet de eerste keer dat hij van ver moet terugkomen. Elke vergelijking met Wout van Aert berust op toeval. De dubbele Olympische kampioen mag bovendien wel wat krediet krijgen van de Belgische wielerfans. Hij bezorgde ons land al heel wat plezier én gaat dat ook de komende jaren zeker nog doen. Dus geef hem even tijd, zouden we zeggen ...