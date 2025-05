Remco Evenepoel heeft uitstekend nieuws voor Belgische fans: "Hebben we deze week beslist"

Remco Evenepoel heeft een eerste luik van zijn seizoen afgesloten met een vijfde plaats in de Ronde van Romandië. De olympische kampioen komt in juni ook twee keer naar België.

Winst in de Brabantse Pijl, derde in de Amstel Gold Race, 9de in de Waalse Pijl, 59ste in Luik-Bastenaken-Luik, winst in de tijdrit en 5de in het eindklassement van de Ronde van Romandië. Remco Evenepoel heeft een eerste luik van zijn seizoen afgesloten.

De dubbele olympische kampioen neemt nu wat rust en vertrekt daarna voor drie weken naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage. De Dauphiné (9 tot 15 juni) wordt de eerstvolgende wedstrijd van Evenepoel.

Evenepoel rijdt beide BK's

En hij had ook uitstekend nieuws voor zijn Belgische fans. "Ik rijd beide BK's (tijdrit en weg, nvdr.), dat hebben we deze week beslist", zei Evenepoel na zijn tijdritwinst in de Ronde van Romandië bij Sporza.

Vorig jaar sloeg Evenepoel het BK tijdrijden bewust over, aan het BK op de weg kwam hij niet aan de start door een verkoudheid. Dit jaar wil Evenepoel dus wel weer een gooi doen naar beide driekleuren.

Het BK tijdrijden wordt dit jaar in Brasschaat gereden op vrijdag 27 juni, het BK op de weg wordt twee dagen later in Binche gereden op 29 juni. In 2022 werd Evenepoel al eens Belgisch kampioen tijdrijden, in 2023 werd hij Belgisch kampioen op de weg.