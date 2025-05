Wat nu na Romandië? Remco Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken voor de volgende weken

Remco Evenepoel heeft de Ronde van Romandië afgesloten met winst in de slottijdrit. Na ruim twee weken van koersen kan Evenepoel nu even rusten en daarna op hoogtestage vertrekken.

Het was een wisselvallige week voor Remco Evenepoel in de Ronde van Romandië. Hij verzamelde enkele ereplaatsen, maar moest in de koninginnenrit snel de rol lossen bergop en verloor zo'n anderhalve minuut.

Toch was Evenepoel ook tevreden met zijn week in Romandië, want hij won de afsluitende tijdrit. "Ik ben ook blij dat de schouder goed voelde. Mijn positie was goed en stabiel, dus dat motiveert echt voor wat er komen gaat", zei Evenepoel.

Voorbereiding op de Tour start voor Evenepoel

Voor Evenepoel staat er nu een kleine pauze op het programma. "Ik ga nu een kleine week herstellen na het voorjaar en deze week in Romandië. Ik heb een goed gevoel over gehouden aan deze week en dat zorgt voor iets meer rust in m’n hoofd."

"Het geeft vertrouwen voor wat nog volgt en ik ga nu blijven werken voor die topvorm", besloot Evenepoel nog. Aan die vorm zal Evenepoel na wat rust werken met een eerste hoogtestage tot begin juni.

Van 9 tot 15 juni rijdt Evenepoel dan de Dauphiné, daarna het BK tijdrijden en het BK op de weg. Op 5 juli wil Evenepoel dan helemaal in topvorm zijn bij de start van de Tour in Rijsel om opnieuw op het eindpodium te mikken.